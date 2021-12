Borna

Einen Einbruch in eine Ergotherapie hat die Polizeidirektion Leipzig aus Borna gemeldet. Demnach verschafften sich Unbekannte wohl in der Nacht zum Sonnabend Zutritt zu der Praxis, indem sie ein Fenster aufhebelten. Dort durchsuchten sie die Räume. Die Täter entwendeten zwei Geldkassetten mit Bargeld im unteren vierstelligen Wert, also über 1000 Euro. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ