Delitzsch

Nachdem sich ein unbekannter Täter am Wochenende gewaltsam Zutritt verschafft hatte, durchsuchte er in der Schkeuditzer Straße in Delitzsch insgesamt drei Lagerhallen. Er entwendete neben einem Volvo im Zeitwert von etwa 1000 Euro noch fünf Fahrzeugschlüssel sowie ein Notstromaggregat und verschwand.

Jetzt ermittelt die Kripo

Ein Firmenmitarbeiter rief die Polizei, als er den Einbruch bemerkt hatte. Während die Höhe des Sachschadens noch unklar ist, liegt der Stehlschaden im oberen vierstelligen Bereich. Kripobeamte des zuständigen Reviers haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz