Einbruch in Firma in Schönbach bei Colditz

Colditz/Schönbach

Einen Einbruch in eine Firma in Schönbach hat die Polizeidirektion Leipzig am Sonntagnachmittag gemeldet. Unbekannte hatten den Drahtzaun um das Betriebsgelände bereits in der Nacht zum Freitag beschädigt, um auf das Grundstück zu gelangen. Im Anschluss wurde das Schloss eines Containers, der zu einer weiteren auf dem Areal ansässigen Firma gehört, aufgehebelt. Aus diesem wurden mehrere Geräte im Gesamtwert von 15 000 Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Der Einbruch soll sich zwischen 5. November, 16 Uhr, und 6. November, 7 Uhr, ereignet haben.

Von okz