Wurzen

Als hätte es die Gastronomie in Corona-Zeiten nicht schwer genug: Ein unbekannter Täter ist zwischen 23.15 Uhr am Sonntag und 11 Uhr am Montag in eine Gaststätte in Wurzen eingebrochen. Dabei erbeutete er Bargeld in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von lvz