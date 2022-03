Einbruch in Groitzscher Einkaufsmarkt: Polizei schnappt Mann

Groitzsch

Am frühen Sonnabendmorgen konnte die Polizei in Groitzsch einen Tatverdächtigen bei einem Einbruch stellen. Den Beamten war gegen 5.30 Uhr mitgeteilt worden, dass ein Mann ein Fenster eines Einkaufsmarktes aufgehebelt hat und durch dieses in die Filiale eingestiegen ist. Die sofort eingesetzten Polizisten bekamen den 33-Jährigen noch innerhalb des Marktes zu fassen. Der entstandene Sachschaden ist bis zur Medieninformation am Sonntagvormittag noch nicht beziffert worden.

Eine Staatsanwältin ordnete am Sonnabend die vorläufige Festnahme des Mannes an. Der Beschuldigte wurde dann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß den Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 33-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von LVZ