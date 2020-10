Borna

Die Diebe wussten, was sie wollten: Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in ein Autohaus in Borna eingebrochen. Dort hebelten sie laut Polizeiangaben einen Schrank auf und stahlen drei Fahrzeugschlüssel sowie die dazugehörigen Kennzeichen. Die passenden Fahrzeuge entwendeten die Einbrecher vom Firmengelände, sodass der Schaden einem hohen, fünfstelligen Geldbetrag entspricht. Die Polizei ermittelt.

Von lvz