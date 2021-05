Einbruch in einen Böhlener Imbiss wegen Zigaretten

Böhlen

Am zeitigen Morgen des Pfingstsonntags sind Unbekannte gewaltsam in einen Imbiss in der Röthaer Straße von Böhlen eingedrungen. Der Einbruch wurde etwa zwischen 3.15 und 4.10 Uhr verübt, hat die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag informiert. Die Täter brachen dort einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den Inhalt. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens ist derzeit nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

