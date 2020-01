Audenhain

Zwei Tatverdächtige verschafften sich am Samstag gegen 12.30 Uhr unter einem Vorwand Zugang zum Pfarrhaus in der Straße Am Schwarzen Graben im Mockrehnaer Ortsteil Audenhain, an dem sie die Eingangstür zu den Amtsräumlichkeiten aufbrachen.

Truhe mit Dokumenten gestohlen

Danach entwendeten sie eine Truhe mit Dokumenten und flüchteten mit einem Pkw. Im Rahmen der Überprüfung eines durch Zeugen bekannt gewordenen Kennzeichens konnten beide Täter und auch das Diebesgut festgestellt werden. Sowohl Stehl- als auch Sachschaden sind derzeit laut Polizei nicht bekannt.

Von lvz