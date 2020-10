Einbruch ins Pfarrhaus Parthenstein: Unbekannter erbeutet Geld

Parthenstein

Schock für die Gemeinde: Am Donnerstagmorgen fand ein Mitarbeiter des Pfarrhauses in Parthenstein ein Fenster aufgedrückt und die Räume durchwühlt vor. Laut Polizeiangaben ist zwischen Mittwoch um 16 Uhr und Donnerstag um 6.45 Uhr ein Einbrecher in das Haus eingedrungen. Dabei hebelte er unter anderem eine Tür auf, öffnete gewaltsam einen Stahlschrank und durchsuchte die Zimmer. Aus einer Geldkassette entwendete er schließlich einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Von lvz