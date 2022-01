Einbruch mit Gullydeckel: Tankstelle Groitzsch heimgesucht

Groitzsch

Mehr als nur unerwünscht sind diese Besucher der Groitzscher Tankstelle gewesen. In der Nacht zum Dienstag sind dort Unbekannte eingebrochen. Laut Polizeidirektion Leipzig warfen sie mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein, wo sie dann einstiegen. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter Zigaretten und Getränke im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe, was also über 1000 Euro bedeutet. Der von ihnen verursachte Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro beziffert. Der Einbruch wurde im Zeitraum zwischen dem 10. Januar, 22 Uhr, und dem nächsten Morgen, 4.15 Uhr verübt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ