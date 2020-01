Halle

Das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle ist angegriffen worden. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, dass Einschusslöcher an der Scheibe des Bürgerbüros festgestellt wurden. Diaby selbst schrieb zuvor auf Twitter: „Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf.“

Laut Polizei seien keine Projektile gefunden worden. Unklar sei demnach, wodurch die Beschädigung entstanden sei. Auch zwei weitere Gebäude in der Umgebung wiesen Rückstände eines möglichen Beschusses auf, hieß es.

„Wir haben heute Morgen festgestellt, dass in einer ungefähr drei Meter hohen und vier Meter breiten Scheibe fünf größere Löcher waren“, sagte ein Mitarbeiter von Diaby in Halle auf Anfrage.

Staatsschutz ermittelt

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Es seien Spuren gesichert worden, sie werden nun ausgewertet. Der Staatsschutz habe die strafrechtlichen Ermittlungen übernommen.

Bereits 2015 wurde im Bürgerbüro des im Senegal geborenen Parlamentariers die Schaufensterscheibe eingeworfen.

