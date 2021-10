Elektronische Geräte und Werkzeug aus Werkstatt bei Groitzsch gestohlen

Groitzsch

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zum Freitag in einen Landwirtschaftsbetrieb eingedrungen. Der Ort liegt südlich von Leipzig, bei Groitzsch, schreibt die Polizeidirektion Leipzig. Die Täter gelangten dabei auf nicht bekannte Art und Weise in eine Werkstatt. Sie entwendeten verschiedene elektronische Geräte und Werkzeug. Der Wert der Gegenstände, so die Polizei weiter, liegt im unteren fünfstelligen Bereich, also über 10 000 Euro. Es wird ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Dieser soll zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und dem nächsten Morgen, 8 Uhr, verübt worden sein.

Von LVZ