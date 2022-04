Ermittlungen eingeleitet hat die Polizei gegen einen 13- und einen 14-Jährigen. Es geht um einen Brand in Elstertrebnitz vom Sonntagabend. Zuletzt mussten aber noch mehr Feuer gelöscht werden.

Grasland hat am Sonntagabend in Elstertrebnitz in Flammen gestanden. Die Wohnsiedlung befindet sich hinter dem Wall, über dem der Wasserturm zu sehen ist. Quelle: Feuerwehr Elstertrebnitz