Nach einer Bombendrohung am Hauptbahnhof in Wittenberg hat die Polizei Entwarnung gegeben. Das teilte die Bundespolizei am Montagabend mit. Der Bahnhof war zuvor von einem Sprengstoffspürhund untersucht worden. Zwischenzeitlich war das Gebäude abgesperrt worden.

Der Fernverkehr zwischen Berlin und München wurde umgeleitet, teilte die Bahn mit. Fahrgäste mussten sich auf Verzögerungen einstellen.

