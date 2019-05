Magdeburg/Leipzig

Erneut sorgt ein gewaltsamer Übergriff in Magdeburg für Gesprächsstoff. Ein Mann soll in der Elbestadt zweimal Passanten mit abgebrochenen Bierflaschen bedroht und verletzt haben. Die Polizei nahm den 27 Jahre alten Verdächtigen aus Eritrea nach dem zweiten Vorfall in der Nacht zu Sonnabend wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig fest.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Verdächtige am Freitagabend gegen 21.55 Uhr zuerst in der Otto-von-Guericke-Straße einen 47-Jährigen mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen haben. Als sie abbrach, soll er versucht haben, auf den 47-Jährigen einzustechen. Ein Begleiter des mutmaßlichen Täters habe ihn von einem weiteren Übergriff abgehalten, teilte die Polizei mit. Der attackierte Passant wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Positiver Alkohol- und Drogentest

Die Polizei nahm die Suche nach dem Gewalttäter auf und fand ihn schließlich. Nach einer Identitätsfeststellung und einem Alkohol- sowie Drogentest, die beide positiv ausgefallen seien, sei der Mann aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen worden. „Das ist nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft so erfolgt“, sagte Polizeisprecher Frank Küssner gegenüber LVZ.de..

Nur wenige Stunden später war der 27-Jährige, der in den Polizeicomputern bereits wegen weiterer Delikte vermerkt ist, an einem weiteren Übergriff beteiligt.

Nach Angaben Küssners soll er unweit des ersten Tatorts nun im Breiten Weg erneut mit einer Bierflasche auf Passanten eingeschlagen haben. Der Mann aus Eritrea habe eine fünfköpfige Gruppe angegriffen. Dabei wurde ein 32 Jahre alter Mann am Arm verletzt. Mit der zwischenzeitlich zerbrochenen Flasche sei er zudem auf einen 31-Jährigen losgegangen, der aber ausweichen konnte. Die erneut herbeigerufene Polizei habe den 27-Jährigen und seinen 16-Jährigen Begleiter schließlich gestellt. Der Angreifer wurde festgenommen. Gegen ihn läuft ein Haftantrag.

Übergriff in Straßenbahn vor Ostern

Bereits Anfang der Woche hatte ein weiterer Fall in Magdeburg für Aufsehen und sorgt seit Tagen für Diskussionen gesorgt. Ein 34 Jahre alter Mann aus Syrien soll kurz vor Ostern in der Straßenbahn in den Mittagsstunden zwei Fahrgäste verprügelt und schwer verletzt haben. Zunächst soll er ohne erkennbaren Grund eine 18-jährige Abiturientin attackiert und im Gesicht verletzt haben. Als ein 28-jähriger Medizinstudent zu Hilfe eilte, soll er auch den Deutsch-Marokkaner verprügelt und schwer verletzt haben.

Die Polizei stufte den Fall anfangs als einfache Körperverletzung ein, revidierte sich erst Tage später, wertete die Verletzungen als potentiell lebensbedrohlich und verhaftete den Mann eine Woche nach der Tat. Die Beamten hatten ihn zwar direkt nach dem Übergriff aufgegriffen, dann aber zur psychiatrischen Behandlung in einem Krankenhaus untergebracht. Der Beschuldigte entließ sich einen Bericht der Volksstimme zufolge einen Tag später aus der Klinik, weil gegen ihn kein richterlicher Unterbringungsbeschluss vorlag. Der Mann ist den Behörden wegen ähnlicher Übergriffe in Nordrhein-Westfalen bereits bekannt. Acht Tage nach dem Vorfall wurde dann gegen Syrer ein Haftbefehl erlassen.

Schwere Ermittlungsfehler

Sachsen-Anhalts Polizeispitze inzwischen schwere Ermittlungsfehler eingeräumt. Die mit dem Fall betrauten Beamten seien von den Standards der Ermittlungsarbeit abgewichen, sagte der Chef der Polizeiinspektion Magdeburg, Tom-Oliver Langhans. So habe sich nach dem Vorfall im Krankenhaus niemand aktiv nach dem Verletzungsgrad der beiden schwer verletzten Opfer erkundigt.

Die Polizei arbeite den Fall auf und entschuldige sich bei den Verletzten und deren Angehörigen. Es sei nicht hinnehmbar, dass zwischen dem Tattag am 18. April und dem 23. April nicht weiter ermittelt worden sei, ergänzte die Leiterin der Abteilung Polizei im Innenministerium, Christiane Bergmann.

Politiker fordern Abschiebung

Die FDP in Sachsen-Anhalt forderte, dass sich der Landtag mit dem Thema beschäftigt. Der Konservative Kreis der CDU und die AfD forderten, den tatverdächtigen Syrer schnell abzuschieben. Ähnlich äußerte sich auch Magdbeurgs Oberbürgermeister Lutz Trümper ( SPD). „Der Täter gehört aus dem Land geschmissen“, sagte er auf der Maikundgebung in Magdeburg. Zugleich warnte er vor Pauschalisierungen und davor, rechten Parolen hinterherzulaufen. „Menschen, die zu uns kommen und sich integrieren, die zum Beispiel eine Ausbildung machen, die brauchen wir sogar und die sind auch willkommen.“

Von Matthias Roth