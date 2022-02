Erneuter Löscheinsatz für Pegauer Feuerwehr – nun am Poetenweg

Pegau

Am Mittwochnachmittag sind die Pegauer Brandschützer erneut zu einem Löscheinsatz gerufen worden. Spaziergänger entdeckten, dass aus einem alten Holzschuppen am Poetenweg Rauch drang. Daraufhin alarmierten sie kurz nach 15 Uhr die Feuerwehr. Als diese mit drei Fahrzeugen und zehn Kameraden vor Ort eintraf, brannten in dem Holzschuppen Stroh und Unrat. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, informiert der stellvertretende Wehrleiter Ronny Wiesner.

Die Pegauer Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag einen Löscheinsatz am Poetenweg absolviert. Quelle: Ronny Wiesner

Zur Restablöschung mussten die Akteure das ganze Stroh auseinanderziehen. Zudem kontrollierten sie mithilfe der Wärmebildkamera, ob noch weitere Glutnester vorhanden sind. Damit sollten spätere Neuentzündung verhindert werden. Die Feuerwehreinsatz dauerte insgesamt zweieinhalb Stunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Pegauer Feuerwehr war bereits am Montagnachmittag im Löscheinsatz. In der Friedensstraße hatten mehreren Abfallbehälter gebrannt, wobei die Anwohner schon mit Wassereimern erfolgreich gewesen waren.

