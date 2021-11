Erneuter Unfall: Deswegen ist die Autobahn 72 bei Rötha stundenlang dicht

Rötha

Im September erst wurde ein Tempo-40-Schild aufgestellt, doch auch dieser Hinweis hat jetzt nichts geholfen: Am Dienstagvormittag ist ein polnischer Lastwagen auf der Autobahn 72 in Richtung Rötha im Kurvenbereich auf Höhe Espenhain umgekippt. Der Unfall rief nicht nur mehrere Feuerwehren auf den Plan, sondern sorgte auch wieder einmal für eine Vollsperrung und damit lange Staus.

Nachdem sich im Kurvenbereich, wo die A 72 endet und in die Bundesstraße 95 übergeht, in der Vergangenheit mehrere Unfälle ereignet hatten, hatte die Autobahn GmbH nachgebessert und ein Tempo-Limit von 40 Kilometer pro Stunde erlassen. Einen Lastwagenfahrer schien das aber nicht interessiert zu haben. Er verlor in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, das umkippte. Dabei landete es auf der einen Seite im Straßengraben, während es auf der anderen Seite über der Leitplanke hing. Mit anderen Worten: Die Richtungsfahrbahn war über mehrere Stunden dicht.

Schnell bildet sich der Stau. Die Strecke ist über Stunden dicht gewesen.. Quelle: Feuerwehr Borna

Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Die Alarmierung lief auch bei der Feuerwehr Borna ein. Gegen 11 Uhr rückten die Kameraden an den Ort des Geschehens aus und halfen den Espenhainer Einsatzkräften, das Fahrzeug zu sichern und die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden. „Auch Krankentransport und Polizei waren vor Ort, um sich um den Fahrer zu kümmern und die Unfallursache zu ermitteln“, sagte der Bornaer Ortswehrleiter Uwe Bergbauer. Glück im Unglück: Der Fahrer sei durch den Unfall nicht eingeklemmt gewesen, und der Lastwagen habe keine Gefahrengüter an Bord gehabt.

Dennoch, das sagte der Espenhainer Feuerwehrchef Stefan Bobilow der LVZ, sei der verletzte Fahrer in ein Krankenhaus gebracht worden. Der an dieser Stelle einspurige Übergang von der A 72 zur B 95 war seit 11 Uhr blockiert. Die Polizei sperrte die Autobahn deswegen an der Anschlusstelle Rötha. Der Kran für die Bergung des verunglückten Transporters wurde gegen 13 Uhr erwartet. Die Einsatzkräfte rechneten mit mindestens zwei Stunden für die Bergung. So lange blieb die Stelle blockiert.

Zuletzt war sie das am 16. September. Am Abend des Tages war an gleicher Stelle ein Bierlaster wegen mutmaßlich zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Der Hänger mit dem Gerstensaft kippte in die Böschung, wo noch Tage danach die Reste der Glasflaschen zu sehen waren.

Bier auf der Straße beschäftigt Feuerwehr in Espenhain

Bier war übrigens auch die Ladung eines Lkws, der am Tag vor dem neuerlichen Unglück am Ende der A 72 in Espenhain für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt hatte. Am Montag gegen Mittag hatte der Lastzug in einer Kurve unmittelbar vor dem Netto-Markt des Dorfes Teile seiner Ladung verloren: etliche mit vollen Flaschen gefüllte Bierkisten.

Mehrere Feuerwehrleute reinigten die Straße, indem sie rund eine Stunde lang das Gemisch aus Bier und Scherben zusammenkehrten. Ein Einsatz, der in den sozialen Netzwerken übrigens auf große Resonanz stieß. Der kurze Bericht mit ein paar Fotos brachte den Kameraden mehr als 100 Kommentare auf ihrer Facebook-Seite ein.

Letzter Autobahn-Abschnitt noch Jahre im Bau

Die Engstelle auf der A 72/B 95 kurz vor Rötha markiert das vorläufige Bauende der Autobahn 72 auf der Strecke von Hof über Chemnitz in Richtung Leipzig. Zuletzt war vor zwei Jahren der vorläufig letzte Abschnitt zwischen Borna und Rötha für den Verkehr freigegeben worden. Seitdem wird an dem letzten Trassenstück über sieben Kilometer bis zum Kreuz mit der A 38 gebaut, und das mindestens bis 2026.

Von André Neumann/Julia Tonne