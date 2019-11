Kleinmockritz

Erst ein Auto abgedrängt und dann einfach abgehauen? Das hat sich anscheinend bereits am vergangenen Donnerstag ein bisher unbekannter LKW-Fahrer auf der Kreisstraße 7523 in Richtung Geleitshäuser zu Schulden kommen lassen. Die Pressestelle der Polizeidirektion berichtete erst am Montag darüber.

Auto landet im Straßengraben

Demnach wollte eine 41-jährige Autofahrerin den Laster gegen 6.10 Uhr überholen. „Als die Pkw-Fahrerin den Lkw überholte, hielt sich dieser nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht an das Rechtsfahrgebot. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wonach der Renault nach links von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete“, heißt es in der Darstellung der Beamten. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, das entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Milchtransporter haut ab

„Der unbekannte Lkw, bei dem es sich vermutlich um einen Milchtransporter handelt, fuhr ohne anzuhalten weiter“, so die Polizei. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise dem LKW und dessen Fahrer machen kann, kann sich beim Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431/6590 melden.

Nur einen Tag zuvor landete bei Polkenberg ein Auto ebenfalls im Straßengebraben, nachdem es durch ein anderes Fahrzeug abgedrängt wurde.

Von ap/DAZ