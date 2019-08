Döbeln

Durch unbekannte Täter wurde an der Bayrischen Straße in Döbeln am Mittwoch eine Abfalltonne in Brand gesetzt. In Folge griff das Feuer auf weitere Müllcontainer und eine mobile Toilette über. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehr als 2500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Von daz