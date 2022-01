Erst leichter Auffahrunfall – dann gibt es bei Kieritzsch drei Verletzte

Neukieritzsch

Mehrere Verletzte, mehrere stark beschädigte Autos und Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung: Das sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf winterglatter Straße am Donnerstagvormittag in Kieritzsch bei Neukieritzsch (Landkreis Leipzig). Der Kettenunfall ereignete sich laut Polizeidirektion Leipzig gegen 8.50 Uhr am Abzweig der Staatsstraße 71.

Drittes Fahrzeug fährt auf

Auf der Dorfstraße von Kieritzsch kommend, wollte der 55-jährige Fahrer eines Transporters Opel Movano nach rechts in Richtung Neukieritzsch abbiegen. Auf der glatten Straße konnte er nur mäßig beschleunigen. Der Fahrer (58) eines Pkw Nissan, der sich von hinten näherte, erkannte laut Polizei die Situation und bremste ab.

Um nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu warnen, schaltete er die Warnblinkanlage ein. Eine 27-jährige Frau konnte mit ihrem VW T 5 trotzdem nicht nicht mehr anhalten oder ausweichen und fuhr auf den Nissan auf.

Audi-Fahrer kann nicht rechtzeitig bremsen

Die Unfallbeteiligten stiegen laut Polizei aus. Zu ihnen gesellte sich ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte und mit seinem Wagen ebenfalls am Straßenrand anhielt. Als alle zwischen den Fahrzeuge standen, näherte sich auf der Staatsstraße ein Audi, den ein 42-Jähriger fuhr. Er konnte offenbar nicht mehr bremsen und fuhr auf das Heck des VW T 5 auf.

„Durch den Zusammenstoß wurden der Zeuge sowie der Fahrer des Nissan und die Fahrerin des VW wegen des drehenden VW-Transporters weggeschleudert“, berichtet die Polizei. Dabei wurden der Nissan-Fahrer schwer, die Frau und der Zeuge leicht verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser.

Die drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von den Beamten auf rund 30 000 Euro geschätzt. Es sind Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen worden, teilt die Polizeidirektion mit.

