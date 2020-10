Chemnitz

Am Donnerstagabend ist es stadtauswärts zu einem Auffahrunfall auf der B174 gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen war ein Auto in Richtung Zschopau in einen Wagen auf dem Standstreifen gefahren, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Das hintere Fahrzeug fing Feuer, wobei die fünf Insassen, darunter auch zwei Kinder, verletzt wurden.

Laut Polizei konnte einer der Verletzten durch Ersthelfer gerettet und somit Schlimmeres verhindert werden. Nachdem die Einsatzkräfte eintrafen, wurden die anderen Insassen des brennenden Fahrzeugs ebenfalls aus dem Wagen befreit und noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Lösch- und Rettungseinsatzes war die B174 Richtung Zschopau durch die Polizei vollgesperrt.

Von almu