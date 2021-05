Espenhain: Polizei stellt Mann mit Diebesgut

Rötha/Espenhain

Einen Mann, der offenbar Diebesgut und Einbruchswerkzeug bei sich hatte, stellten Beamte des Polizeireviers Borna in der Nacht zum Mittwoch im Röthaer Ortsteil Espenhain. Aufgefallen war er in der Otto-Heinig-Straße in der Nähe von Kleingärten.

Diebesgut muss zugeordnet werden

Der Mittwoch war erst ein paar Minuten alt, als die Polizisten den verdächtigen Fußgänger ansprachen. Sie hatten dabei offenbar den richtigen Riecher. Denn was der EU-Bürger bei sich führte, legt einen kriminellen Hintergrund nahe. Allerdings konnte die gestohlenen Dinge noch keinem Einbruch konkret zugeordnet werden. Die Ermittlungen des Bornaer Reviers sind im Gang.

Mehrere Einbrüche in Gärten in Espenhain

Da in den vergangenen ein, zwei Wochen in Espenhain mehrfach Lauben aufgebrochen wurden, hatte das Revier die Streifen verstärkt – mit Erfolg. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt.

Von es