Leipzig/Dresden

Der frühere Bundesliga-Profi Ronny Garbuschewski ist wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs angeklagt worden. Das bestätigte Jürgen Schmidt, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, am Donnerstag. Zuerst hatte die „ Sächsische Zeitung“ darüber berichtet. Fußball-Profi Garbuschewski spielt aktuell bei Regionalligist BFC Dynamo in Berlin. Der Prozessbeginn ist offen und kann sich laut Schmidt aufgrund der Komplexität länger hinziehen.

Vorwurf: 163 Betrugsfälle

Neben Garbuschewski sollen zehn weitere Beschuldigte aus Deutschland, Vietnam und Serbien an illegalen Pokerrunden beteiligt gewesen sein. Insgesamt gehe es um 163 Betrugsfälle. Die Pokerrunden fanden seit mindestens 2014 in Dresden, Leipzig, Zwickau, Hamburg, Rostock sowie auf Mallorca statt.

Nach Ermittlerangaben lag der Gesamtgewinn bei den manipulierten Spielen bei mindestens 660.000 Euro. Bei den Opfern handelt es sich laut Justiz um „liquide, teils auch prominente oder besonders in der Öffentlichkeit stehende Personen“, die speziell für diese Pokerrunden angeworben worden seien.

Der in Grimma geborene Garbuschewski spielte in seiner Karriere bisher für den FC Sachsen Leipzig, den Chemnitzer FC, Energie Cottbus, Hansa Rostock und den FSV Zwickau. Für Fortuna Düsseldorf absolvierte der Mittelfeldspieler in der Saison 2012/13 sieben Spiele in der Bundesliga.

Porsche dreimal verkauft

Der inzwischen 33-Jährige gerät nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Als damals 20-jähriger Spieler des FC Sachsen Leipzig wurde der Fußballer 2006 wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit verurteilt. Zusammen mit einem Komplizen hatte er einen Porsche Boxter am Tacho frisiert und anschließend gleich dreimal an ahnungslose Kunden verkauft.

Von LVZ