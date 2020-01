Waldheim

Explosion in Waldheim: Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung bestätigt, ist am Freitag ein Jugendlicher beim Hantieren mit Pyrotechnik an der Hand verletzt worden. Der Vorfall hat sich etwa um 13.40 Uhr am Kreisel an der Mortelstraße ereignet. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, die Polizei vor Ort.

Mehr in Kürze

Von diw/ap