Wurzen

Am frühen Mittwochmorgen sind in Wurzen Feuerwehr und Polizei zu einem mysteriösen Verkehrsunfall gerufen worden. Ein Pkw Citroën befuhr die B6 - Dresdener Straße in stadtauswärtiger Richtung, kam dabei aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte nahe dem REWE-Markt frontal gegen einen Baum.

Auto demoliert –Fahrer verschwunden

Ob sich der Autofahrer dabei Verletzungen zugezogen hat, blieb zunächst ein Rätsel. Denn bei Eintreffen der Polizei befand sich kein Fahrzeugführer am Unfallwrack, sodass die Polizei vor Ort von Fahrerflucht ausgeht. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen sind im Einsatz gewesen, um den Brandschutz am völlig demolierten Fahrzeug mit Leipziger Kennzeichen sicherzustellen und auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Nach ersten Erkenntnissen war der Citroën allein am Unfall beteiligt. Die Ermittlungen zum Unfall werden nun aufgenommen.

Von Frank Schmidt