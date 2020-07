Fahrzeug überschlägt sich: 74-Jährige bei Unfall verletzt

Rackwitz

Eine 74-jährige Autofahrerin ist am Sonntag gegen 18 Uhr bei einem Unfall auf der B184 bei Rackwitz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, mit der Leitplanke zusammengestoßen und hat sich mehrfach überschlagen.

Schließlich kam das Auto auf einem Feld zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Die Straße war in den Abendstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Weitere Fahrzeuge sollen nach ersten Informationen nicht am Zusammenstoß beteiligt sein.

Von fbu