Fall Maddie: Führt eine Spur zur verschwundenen Inga aus Schönebeck?

Hat der Tatverdächtige im Fall Maddie auch mit dem Verschwinden der fünfjährigen Inga aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt zu tun? Die Staatsanwaltschaft Stendal geht jetzt dieser Spur nach, teilte die Behörde am Freitag mit. Der heute 43 Jahre alte Christian B. hat sich im Frühjahr 2015 in Sachsen-Anhalt aufgehalten. „Wir prüfen, ob es Anhaltspunkte für Zusammenhänge gibt und ob sich daraus ein Anfangsverdacht gegen den Tatverdächtigen ergibt“, so die Anklagebehörde.

Inga verschwand am 2. Mai 2015 bei einem Familienbesuch in einem Waldstück. Es befindet sich im Umfeld des Diakoniewerkes Wilhelmshof bei Uchtspringe unweit von Stendal. Hunderte Einsatzkräfte hatten nach ihrem Verschwinden das angrenzende Waldgebiet durchkämmt, Hubschrauber und Suchhunde kamen zum Einsatz – ohne Erfolg.

Grundstück in Sachsen-Anhalt

Christian B. besaß zu diesem Zeitpunkt ein Grundstück in Neuwegersleben. Das berichtet die Magdeburger Volksstimme. Das Dorf an der Grenze zu Niedersachsen und der Wilhelmshof sind rund anderthalb Autostunden voneinander entfernt. Und Christian B. war in dieser Zeit in der Region auch unterwegs.

„Nur einen Tag vor dem Verschwinden von Inga hatte Christian B. einen dokumentierten Parkplatzrempler auf der A 2 bei Helmstedt“, sagte die Magdeburger Rechtsanwältin Petra Küllmei, die Ingas Mutter vertritt, der Volksstimme. Für den 2. Mai selbst habe B. kein Alibi. Die Spur zum damals bereits vorbestraften B. wurde von den Ermittlern offenbar nur kurz verfolgt. Küllmei: „Nur vier Wochen nach Arbeitsbeginn ist die Akte wieder geschlossen worden. Das halte ich für wenig ambitioniert.“ Dabei wurde der Hof in Neuwegersleben im Februar 2016 durchsucht. Auf dem verfallenen Grundstück wurde damals ein Datenstick mit Kinderpornos gefunden, so die Volksstimme.

„Etwas Kleines einfangen“

Den Ermittlern liegen inzwischen weitere Hinweise auf kinderpornografische Fantasien des Mannes aus einem Onlinechat vor. Das geht aus Ermittlungs¬unterlagen hervor, die dem Spiegel vorliegen. Er wolle „etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen“, schrieb Christian B. im September 2013 in einem Chat an einen Bekannten. Auf dessen Einwand, dass das gefährlich sei, entgegnete B.: „Och, wenn die Beweise ¬hinterher vernichtet werden.“ Sowohl Maddie Mc Cann aus Großbritannien, die als Dreijährige 2007 einen Familienurlaub in Portugal verbrachte, als auch die damals fünfjährige Inga sind bis heute verschwunden.

Christian B. sitzt derzeit wegen Drogenhandels eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten in Kiel ab. Am kommenden Sonntag hat er allerdings zwei Drittel dieser Strafe verbüßt und könnte einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Allerdings sind die Aussichten für den 43-Jährigen, auf freien Fuß zu kommen, auch noch von anderen Faktoren abhängig.

BGH-Senat in Leipzig befasst sich mit Christian B.

In Leipzig befasst sich der 6. Strafsenat des Bundesgerichtshofes bereits mit dem nächsten Fall. Das Landgericht Braunschweig hatte Christian B. im vergangenen Jahr wegen der Vergewaltigung einer 72 Jahre alten US-Amerikanerin schuldig gesprochen. Dagegen ging B. allerdings in Revision. Darüber muss nun in Leipzig entschieden werden.

Problematisch ist, ob eine in diesem Zusammenhang vor rund einem Jahr angeordnete Untersuchungshaft noch heute wirksam ist. Diese Frage hat der Leipziger BGH-Senat dem Europäischen Gerichtshof ( EuGH) zur Entscheidung vorgelegt. Sollte die Reststrafe aus Kiel zur Bewährung ausgesetzt werden und sich der EuGH gegen die U-Haft aussprechen, dann könnte B. möglicherweise auf freien Fuß kommen.

Eine Entscheidung des EuGH steht noch aus. Offen ist auch noch, wann sich der 6. Senat mit der Revision befasst und die damit verbundene Hauptverhandlung gegen B. in Leipzig stattfindet, wie der BGH gegenüber LVZ.de mitteilte.

Von Matthias Roth