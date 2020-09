Falscher Spendensammler in Oschatz unterwegs

Oschatz

Die Polizei sucht Zeugen zu einem falschen Spendensammler in Oschatz. Der 27-jährige Rumäne war Samstagnachmittag auf dem Gelände bei Marktkauf unterwegs. Angeblich sammelte er Geld für einen Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder, so war es seiner selbstgestalteten Liste zu entnehmen, die er den Leuten zeigte.

Anruf bei der Polizei

Ein Bürger rief auf dem Polizeirevier in Oschatz an. Als Beamte vor Ort eintrafen, lief der Mann in Richtung Tankstelle, wo ihn die Polizisten kontrollierten. Der 27-Jährige wurde auf dem Revier verhört, gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Betrugs.

Zeugen gesucht

Die Polizei wertete die Liste aus und konnte mit einem Oschatzer telefonieren, der dort eingetragen war. Als Zeugin wird nun noch eine ältere Dame gesucht, die ebenfalls Geld gegeben hat. Die Frau und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Oschatz zu melden, Telefon 03435/6500.

