Falsches Spiel mit Spielkonsole: Hat Waldheimer im Internet betrogen?

Waldheim/Döbeln

Betrug im Internet hat einmal das Amtsgericht Döbeln beschäftigt. Ein 40-Jähriger aus Waldheim soll im Januar 2019 auf der Internetplattform „Shpock“ eine Spielkonsole angeboten und verkauft haben. Das Geld habe er zwar kassiert, aber die Ware nie geliefert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verurteilte ihn das Gericht per Strafbefehl wegen Betruges zu 750 Euro Geldstrafe, aufgeteilt in 15 Tagessätze zu 50 Euro.

Geld zurück

Aber das lässt der Mann nicht auf sich sitzen und legt Einspruch ein. So verhandelte nun Strafrichterin Nancy Weiß die Sache. Gleich zu Beginn der Verhandlung spricht Rechtsanwalt André Schuster die Widersprüche an. „Es ist nur Geld auf dem Konto meines Mandanten eingegangen. Er hat nichts angeboten und erst bei der Polizeivorladung gemerkt, worum es geht. Es gibt hier viele Widersprüche. Die Email passt nicht zum Angeklagten. Er verkauft zwar Dinge im Internet, aber nicht über diese Plattform.“ Sein Mandant habe damals nicht so sehr auf die Ein -und Abgänge auf seinem Kontor geachtet, sondern nur aufgepasst, dass keine Nassen drauf sind. So habe er den Zahlungseingang der 285 Euro übersehen. Das Geld hat er dem Konsolenkäufer mittlerweile zurückgezahlt. „Das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit, kein Schuldeingeständnis im Strafprozess“, wie Rechtsanwalt Schuster betont.

Abfrage erfolglos

Gekauft hat die Spielekonsole ein junger Mann aus Pinneberg. Er will ein Bild der Bankkarte des Angeklagten geschickt bekommen haben, wegen der Kontodaten für die Überweisung. Es spricht aber vieles dafür, dass der Waldheimer hier unschuldig in eine größere Betrugsgeschichte hineingeraten ist. So hat sich die Polizei den gesamten Email-Verkehr kommen lassen, der findet sich in der Ermittlungsakte, deren Inhalte Richterin Weiß teilweise in die Hauptverhandlung einführte. Das Bild, von dem der Zeuge sprach, ist darin nicht enthalten. Auch bei der Anzeige bei der Polizei hatte der Pinneberger keinen Namen eines Tatverdächtigen benannt. Der Schriftverkehr lief über eine Emailadresse, die zum Namen eines Studenten aus Thüringen gehört – aber wohl ohne dessen Wissen verwendet wurde. Ein Riesen-Schwindel. Die Polizei ließ auch die IP-Adresse, also die Kennzeichnung des Computers, prüfen, mit dem der wahre Täter die Emails schickte. Ohne Ergebnis. Angeblich fragte die Polizei beim Emailanbieter zu einem Zeitpunkt nach, als die Speicherfrist bereits abgelaufen war.

Freispruch

„Wenn ich da an meine Mandanten mit Urheberrechtsgeschichten denke. Die ordnen die Medienkonzerne, deren Urheberrechte verletzt worden sein sollen, immer durch die IP-Adresse zu. Die fragen auch erst Monate später an“, wunderte sich Rechtsanwalt Schuster. Aus seiner Sicht lässt sich die Tat nicht seinem Mandanten zuordnen. Das hätte die Staatsanwaltschaft eigentlich auch schon wissen können, als sie den Strafbefehl beantragt hatte. „Ich bin auch Steuerzahler. So hätten wir uns ein paar hundert Euro Steuergeld sparen können“, sagte Rechtsanwalt Schuster und beantragte Freispruch. So wie dies die Amtsanwältin bereits als Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft beantragt hatte. „Es ist tatsächlich so, wie der Angeklagte sagte. Es ist nicht strafbar, nur Geld auf sein Konto überwiesen zu bekommen“, sagte Richterin Weiß und sprach den Waldheimer frei. Dessen Strafregister bleibt blütenweiß.

Von Dirk Wurzel