Borna

Ein Falschfahrer hat auf der A72 bei Borna am Dienstagnachmittag einen schweren Unfall verursacht. Kurz vor 16 Uhr soll er etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Borna Nord in verkehrter Richtung unterwegs gewesen sein, so Björn Berger vom Polizeirevier Borna.

An dem Crash sind mit dem Geisterfahrer zwei Autos, ein Motorrad und ein Lkw mit Sattelauflieger beteiligt. „Der Lkw ist auf die Seite gekippt“, informiert Berger. Der Fahrer des Laster ist leicht verletzt. Die anderen Beteiligten seien schwer verletzt. Eine Frau schwebe in Lebensgefahr. Verschiedene Notärzte, Rettungsdienste und ein Hubschrauber sind vor Ort. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Borna und Leipzig gebracht.

A72 ist bei Borna voll gesperrt

Die örtliche Feuerwehr bindet ausgelaufene Betriebsstoffe und sichert die Unfallstelle ab.

Die A72 ist aktuell von Borna bis zur Anschlussstelle Rötha voll gesperrt, so die Information des Bornaer Polizeireviers. „Da geht nichts mehr“, sagt Björn Berger. „Das kann hier noch Stunden dauern.“ Es gibt einen Rückstau auf die B95.

Die Autobahnpolizei Chemnitz ist zur Stunde vor Ort. „Die Unfallaufnahme läuft“, hieß es aus der Pressestelle der dortigen Polizeidirektion. Die Leipziger Polizei unterstützt den Einsatz.

