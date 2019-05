Dresden

Ein Familiendrama hat sich am Donnerstagabend in einem Altbauhaus an der Ecke von Turnerweg und der Stetzscher Straße in der Neustadt ereignet. Ein Kind verlor dabei sein Leben. Ein weiteres Kind und die Mutter erlitten anscheinend schwere Verletzungen. Die Polizei, Rettungskräfte und das Kriseninterventionsteam rückten mit mehreren Fahrzeugen an. Sie sperrten den Tatort weiträumig ab.

In der Nähe der Wohnung der Familie ergriffen die Polizisten offenbar den Lebensgefährten der Frau. Er gilt als verdächtig, für den Tod des Kindes und die Verletzungen der anderen Familienangehörigen verantwortlich zu sein. Er selbst sei auch verletzt, hieß es. Offizielle Bestätigungen gab es für diese Informationen bis in die Nacht hinein nicht.

Die Hintergründe des gewaltsamen Geschehens sind noch unklar. Möglicherweise ist ein Familienstreit eskaliert. Zunächst hatte das Onlineportal von MDR Sachsen über die Ereignisse berichtet. Dann hatte die Polizei eine Erklärung in Aussicht gestellt. Später bestätigte die Staatsanwaltschaft Dresden der Agentur dpa, dass nach dem Tod eines Kindes wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt werde, dessen Hintergründe völlig unklar seien. Schließlich wurden für Freitag genauere Informationen angekündigt.

Bereits in der Vergangenheit war die Polizei in Dresden mehrfach zu eskalierten Familien- und Beziehungsstreitereien ausgerückt. Im Januar 2018 zum Beispiel hatte ein Vater seine Tochter in Gorbitz getötet – nach Überzeugung seiner späteren Richter, weil er seine Frau bestrafen wollte. Er wurde im Herbst 2018 als Mörder verurteilt. Im Juli 2018 eilte die Polizei in die Neustadt, weil ein Mann seine Lebensgefährtin nach einem Streit erstechen wollte. Ihn verurteilte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts später wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Andre Ragen