Bei einem Familiendrama in der Dresdner Neustadt sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren umgebracht worden. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt gegenüber den Dresdner Neuesten Nachrichten. Dringend tatverdächtig ist ein 55 Jahre alter Mann. Er ist von den Einsatzkräften festgenommen worden. Bei ihm soll es sich um den Vater des zwei Jahre alten Mädchens und des fünf Jahre alten Jungens gehandelt haben. Informationen zufolge soll der Festgenommene Franzose sein und die Mutter der Kinder senegalesische Wurzeln haben. Das Drama ereignete sich in einem Altbauhaus an der Ecke von Turnerweg und der Stetzscher Straße.

„Die Mutter der Kinder ist verletzt worden“, so der Oberstaatsanwalt. Über ihren Zustand machte er keine weiteren Angaben. Der Sprecher der Anklagebehörde kündigte im Laufe des Tages weitere Informationen an. Ermittler seien noch vor Ort und untersuchten den Tatort.

Schmidt machte keine Angaben über den Hintergrund der Tat. „Wir können auch noch nichts zum Ablauf des Verbrechens sagen“, erklärte der Oberstaatsanwalt.

Eskalierte Familienstreits in Dresden

Bereits in der Vergangenheit war die Polizei in Dresden mehrfach zu eskalierten Familien- und Beziehungsstreitereien ausgerückt. Im Januar 2018 zum Beispiel hatte ein Vater seine Tochter in Gorbitz getötet – nach Überzeugung seiner späteren Richter, weil er seine Frau bestrafen wollte. Er wurde im Herbst 2018 als Mörder verurteilt. Im Juli 2018 eilte die Polizei in die Neustadt, weil ein Mann seine Lebensgefährtin nach einem Streit erstechen wollte. Ihn verurteilte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts später wegen gefährlicher Körperverletzung.

In einem weiteren Fall läuft derzeit der Prozess vor dem Dresdner Landgericht: Ein Vater ist angeklagt, seine zwei kleinen Töchter (drei und sechs Jahre alt) bei einem Wochenendbesuch heimtückisch und grausam getötet zu haben. Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft die nicht überwundene Trennung des Mannes von seiner Frau.

Im September 2015 war ein 46-Jähriger mit Absicht gegen zwei Bäume gefahren. Dabei starben seine beiden im Auto schlafenden kleinen Kinder. Für die Todesfahrt verurteilte das Landgericht Görlitz den Familienvater wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

