Leipzig

Der Diebstahl eines fast 60 Jahre alten Trabants nahm für den Halter noch ein gutes Ende. Am Mittwochmittag hatte ein Hausmeister in einer Tiefgarage in der Leipziger Trendelenburgstraße festgestellt, dass das nicht fahrbereite Fahrzeug wohl entwendet worden war. Überwachungsaufnahmen zeigten, dass zwei Unbekannte den Trabbi bereits am Dienstag gestohlen hatten. Am frühen Donnerstag wurde das Fahrzeug schließlich im Bereich Sellerhausen-Stünz entdeckt. Das Schloss der Fahrertür sowie das Zündschloss waren aufgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es werde nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

