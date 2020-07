Dicke Rauchwolken über der Autobahn 14 bei Grimma: Am Dienstagnachmittag steht ein Gerstenfeld am Ortsrand von Prösitz nahe Mutzschen in Flammen. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Orte rücken aus. Mit Hilfe der Bauern konnte Schlimmeres verhindert werden.