Feuer in Gartenlaube in Eilenburg: War es Brandstiftung?

Eilenburg

In der Kleingartenanlage Grüner Fink in Eilenburg Ost hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Dort stand eine Gartenlaube in Flammen. Gebrannt habe zunächst die überdachte Terrasse der Laube. Später sei das Feuer auf die Laube übergegangen, teilte Polizeisprecher Philipp Jurke am Mittwoch mit. Durch den Brand sei vor allem das Dach beschädigt worden.

Feuer schnell gelöscht

Die Freiwillige Feuerwehr in Eilenburg wurde um 1.52 Uhr alarmiert und rückte mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Kameraden in den Osten der Stadt aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell eingedämmen und somit Nebengebäude angrenzender Gärten schützen. „Nachdem das Feuer weitgehend gelöscht war, wurden letzte Glutnester mit der Wärmebildkamera ausfindig gemacht und abgelöscht“, informierte die Feuerwehr.

Verdacht auf Brandstiftung

Vor Ort waren auch Rettungsdienst und Polizei. „Die Ursache für das Feuer ist unklar“, so Polizeisprecher Jurke weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Durch das Feuer ist ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Nach gut zwei Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Die Kleingartenanlage Grüner Fink ist mit einer Fläche von 13,5 Hektar die größte Anlage in Nordsachsen. Über 300 Kleingärten gibt es dort.

Von Nico Fliegner