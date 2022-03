Feuerwehr Lobstädt rückt zu noch leer stehender Flüchtlingsunterkunft aus

Die ehemalige Berufsschule in Lobstädt soll wieder Flüchtlinge aus der Ukraine beherbergen. Jetzt musste aber erst einmal die Feuerwehr anrücken.

Ein Handbrandmelder, landläufig auch Feuermelder genannt, hat in der ehemaligen Berufsschule in Lobstädt einen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr ist am Dienstagabend mit mehreren Fahrzeugen angerückt. Quelle: Thomas Kube