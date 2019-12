Lossatal/Falkenhain

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr im Lossatal. Am zweiten Advent ist es in den frühen Abendstunden im Wasserschloss Falkenhain zu einem mehrstündigen Löscheinsatz gekommen, an dem etwa 30 Kameraden aus dem Lossataler Gemeindeverband sowie aus Wurzen beteiligt waren.

Wasserschloss wird evakuiert

Dabei sind nach ersten bestätigten Informationen der Einsatzleitung zwei Bewohner des Gebäudes verletzt und sieben weitere Personen evakuiert worden. Wie Feuerwehrsprecher Marcel Uhlemann gegenüber LVZ bestätigte, ist im Fußbodenbereich einer Wohnung im zweiten Obergeschoss der Schwelbrand entdeckt worden. Aus den Räumen dieser Wohnung stammen vier der Hausbewohner, von denen die zwei erwähnten Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben wurden.

Unter Atemschutz und mit Brecheisen machen die Kameraden dem Brandherd den Garaus. Quelle: Frank Schmidt

Um den Brandherd effektiv bekämpfen und um mögliche weitere Brandherde ausfindig machen zu können, musste der Fußboden mit Kettensäge und Brecheisen geöffnet werden. Damit sei auch eine gezielte Brandbekämpfung möglich gewesen, um, so Uhlemann weiter, größerer Wasserschäden zu vermeiden.

Erst Notzelt, dann Notunterkunft

Für die evakuierten Personen wurde vom Rettungsdienst ein Notzelt hinter dem nahen Rathaus der Lossataler Gemeinde aufgestellt, wo sie vorläufig betreut und versorgt wurden. Später, so ließ Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) auf LVZ-Nachfrage noch am Abend wissen, konnten die betroffenen Bewohner in Notunterkünfte der Gemeinde untergebracht werden.

Lagebesprechung der Einsatzleitung Quelle: Frank Schmidt

Das Gebäude selbst wurde versiegelt. Brandursachenermittler werden die Untersuchungen zur bislang unbekannten Brandursache am Montag aufnehmen. Ebenso gab es noch keine Angaben zum entstandenen Sachschaden in den betroffenen Räumen.

Von Frank Schmidt