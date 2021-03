Feuerwehr bei Baum-Problemen: Absperrung in Pegaus Großer Anlage

Pegau

Am Sonnabend, gegen 14.40 Uhr, wurde die Feuerwehr Pegau zu einem Einsatz alarmiert. In der Großen Anlage bestand die Gefahr, dass ein Baum umstürzt, war laut Vize-Wehrleiter Ronny Wiesner gemeldet worden. Vor Ort stellten die neun ausgerückten Kameraden einen Baum fest, der in einem anderen lag, und, dass ein Baum Risse im Stamm aufwies. Der Einsatzleiter entschied sich, den Bereich weiträumig abzusperren, da die technischen Mittel der Feuerwehr für eine gefahrlose Beseitigung der Bäume nicht ausreichen. Die Absperrung, darunter für den Weg Gottesackerdamm, erfolgte zusammen mit Bauhof-Mitarbeitern der Stadt. „Hier könnte jederzeit ein Baum umfallen“, warnt die Feuerwehr in den sozialen Medien. In der kommende Woche soll die Gefahr von einer Fachfirma beseitigt werden, so Wiesner. Gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet.

Gespalten: Der Baum in Pegaus Großer Anlage hat einen mächtigen Riss im Stamm und muss gefällt werden. Quelle: Feuerwehr/Mike Köhler

Von LVZ