Delitzsch

Ein automatischer Melder im Delitzscher Krankenhaus hat am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöscht. Der Alarm war jedoch kein Ernstfall, sondern eine geplante Einsatzübung. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, wurde zusätzlich ein Massenanfall von Verletzten simuliert, sodass die Sanitäter mit fünf Fahrzeugen an den Einsatzort ausrückten. Die Feuerwehr selbst war mit acht Fahrzeugen am Einsatz beteiligt.

Übung der Feuerwehr am Krankenhaus in Delitzsch. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Die Übung vor Ort war gegen 16 Uhr abgeschlossen. Dass so große Einrichtungen Teil einer Einsatzübung sind, komme nicht so häufig vor, hieß es aus der Leitstelle. Um im Ernstfall für eine schnelle Evakuierung und Brandbekämpfung zu sorgen, verfügen Krankenhäuser über spezielle Einsatzpläne, die das Vorgehen vor Ort regeln. Generell müsse man bei solchen Einsätzen mit einer großen Anzahl an nicht mobilen Patienten rechnen, die die Arbeit der Retter zusätzlich erschwert.

Von fbu