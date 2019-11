Döbeln

In Döbeln wird seit Montag der 82-jährige Rolf S. vermisst. Nach Polizeiangaben hat er am Montag zwischen 13.10 und 13.30 Uhr eine Pflegeeinrichtung an der Ritterstraße unbemerkt verlassen und seitdem verschwunden. Zurzeit suchen Polizei und Feuerwehr mit vielen Kräften – unter anderem mit einem Hubschrauber entlang der Mulde, einem Schlauchboot auf der Mulde sowie einem Personenspürhund – nach ihm. „Aufgrund dessen, dass der gehbehinderte 82-Jährige orientierungslos sein könnte und seine körperliche Konstitution eine medizinische Betreuung verlangt, wurden umgehend weitreichende Suchmaßnahmen durch das Polizeirevier Döbeln eingeleitet.“, erklärt die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz in einer Mitteilung. Dazu prüften die Beamten alle bekannten Anlaufstellen des Vermissten – ohne Erfolg.

Rolf S. (82) wird in Döbeln vermisst. Quelle: PD Chemnitz

Der Vermisste Rolf S. ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftig, Brillenträger und hat grau-weiße, kurze Haare. Am Tag seines Verschwindens soll er eine graue Hose mit Hosenträgern sowie ein blau-grünes Sweatshirt getragen haben. „Auffällig ist zudem sein schleppender Gang“, so die Polizei.

Wer den 82-Jährigen seit Montagmittag gesehen hat, Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann oder ihn zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen hat, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431/6590 zu melden. Auch der polizeiliche Notruf 110 ist möglich.

Von Olaf Büchel/ap/DAZ