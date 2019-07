Leipzig

Die Eilenburger Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz in die Windmühlenstraße in Eilenburg ausgerückt. Aus bisher ungeklärter Ursache war in der sechsten Etage des Hauses ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Person wurde zunächst vermisst, dann aber wohlbehalten aufgefunden. Verletzt wurde niemand. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Er wurde vorsorglich zur Behandlung in die Klinik gebracht. Ein Hund und eine Katze konnten allerdings nicht mehr lebend aus der Brandwohnung gerettet werden.

Elf Bewohner können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück

Das Haus wurde evakuiert und weitere Einsatzkräfte zum Einsatzort geordert. Neben den Kameraden der Feuerwehr waren unter anderem auch der Leitende Notarzt, der stellvertretende Kreisbrandmeister, Leitungsdienst des Landratsamtes, Polizei sowie der Leiter des Rettungsdienstes vor Ort.

Wegen der Löscharbeiten ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Elf Bewohner müssen in dieser Nacht in anderen Unterkünften untergebracht werden. Mitarbeiter des Landratsamtes und der Eilenburger Wohnungsverwaltung sind vor Ort.

