Feuerwehren beseitigen Dieselspur in Groitzsch und Elstertrebnitz

Groitzsch

Die Feuerwehr Groitzsch wurde am Dienstag kurz vor 11 Uhr von der Polizei wegen einer Dieselspur alarmiert. Die Kameraden mussten die Verunreinigung auf einer Länge von circa zwei Kilometer beseitigen, informiert Stadtwehrleiter Mike Köhler. Die Ursache für die Dieselspur war ein Kleintransporter, der seine Fahrt in Elstertrebnitz aufgrund seines Defektes beendete. Dort kam auch die Feuerwehr Elstertrebnitz zum Einsatz. In Groitzsch waren 13 Kameraden mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Der Einsatz endete gegen 13.15 Uhr.

Die Feuerwehr Groitzsch beseitigt eine Dieselspur. Quelle: Mike Köhler

Von LVZ