Grimma

Mutmaßlich fahrlässiges Verhalten führte in der Nacht zum Samstag zu einem Feuerwehreinsatz, der 19 Kameraden*innen der Freiwilligen Feuerwehr Grimma an die Schläuche rief. Gegen 23 Uhr hatte in einem Wirtschaftsraum mit Kleintierhaltung eines Einfamilienhauses in der Pufendorfstraße eine offene Flamme neben eher unbedeutenden brennbaren Gegenständen auch Gardinen erfasst und entzündet.

Hausbewohner löschen selbst

Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar beide Mitte 50 Jahre, haben den Notruf gewählt und dennoch mit den Löscharbeiten begonnen. So konnten sie den Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr der Garaus machen. Deshalb bekamen die Floriansjünger laut Pressesprecher Thomas Knoblich auf halben Weg zur Einsatzstelle einen Einsatzabbruch.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Nichtsdestotrotz nahmen sie die vermeintliche Brandstelle noch persönlich in Augenschein und stellten fest, dass es zu einer Rauchentwicklung kam. Vorsorglich sind deshalb die Eigenheimbesitzer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben worden. Überdies beräumten die Kameraden*innen noch den betroffenen Raum und brachten vor allem die darin gehaltenen Kleintiere in Sicherheit.

„Äußerst glimpflicher Ausgang“

Die Polizei hat zu diesem Blaulichteinsatz eine Tagebuchnummer erstellt und Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. In Gänze, so bilanzierte Knoblich abschließend, sei der Zwischenfall „äußerst glimpflich“ ausgegangen, so dass der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet werden konnte.

Von MTL-News