Neukieritzsch

Am Dienstag gegen neun Uhr morgens wurde auf Gelände der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag) bei Neukieritzsch eine Fliegerbombe entdeckt. Es handelt sich um eine britische 125-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die auf dem Abbaufeld Peres unweit von Pödelwitz gefunden wurde, teilt Mibrag-Pressesprecher Maik Simon mit.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist seit dem Mittag vor Ort. Da der Zünder der Bombe beschädigt ist, kann diese nicht entschärft werden. Sie wird deshalb auf dem Areal der Mibrag an Ort und Stelle kontrolliert gesprengt. Als Zeit ist dafür aktuell 18 Uhr avisiert.

Bewohner von Kieritzsch werden in Notunterkunft gebracht

„Für die Sprengung wurde ein 1200 Meter großer Sperrkreis eingerichtet“, erklärt Katharina Geyer von der Polizeidirektion Leipzig. Aus diesem Grund müssen derzeit die Ortsteile Kieritzsch, der nördliche Teil von Neukieritzsch sowie der südliche Teil der Gemeinde Lippendorf evakuiert werden. Die Menschen werden in der Sporthalle „Arena Neukieritzsch“ untergebracht. Je nachdem, wie schnell die Evakuierung in die Notunterkunft verläuft, kann mit der Sprengung begonnen werden, so die Polizei weiter. Die Beamten sind mit einer Hundertschaft vor Ort.

Durch den Bombenfund ist aktuell die S71 zwischen Lippendorf und Kieritzsch für Autofahrer gesperrt. Später wird auch die B 176 zwischen dem Ortsausgang Großstolpen bis zum Kreisverkehr Neukieritzsch für den Verkehr gesperrt.

Bürgermeister Thomas Hellriegel koordiniert Evakuierung

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) ist mit vor Ort und kümmert sich mit um die Evakuierung der Ortsteile. Er spricht von etwa 350 Bewohnern, deren Häuser innerhalb des Sperrkreises liegen. „Das sind zum größten Teil Bewohner von Einfamilienhäusern“, so der Gemeindechef. Viele Menschen kommen bei Freunden oder Verwandten unter.

Für die, die nicht wissen wohin, sei die Parkarena gedacht. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt organisieren die Evakuierung gemeinsam. Beinahe hätte in Neukieritzsch auch ein Neubaugebiet evakuiert werden müssen. Das konnte aber noch verhindert werden.

Bombe ist äußerst gefährlich, sagt die Feuerwehr

„Die Evakuierung ist zu 80 Prozent abgeschlossen“, sagte am Nachmittag Karten Jockisch, der den Feuerwehreinsatz leitet. Die Bombe werde am Abend offen gesprengt. „Das gab es in Sachsen noch nie“, so der Feuerwehrmann. Normalerweise wird der Sprengkörper ummantelt, etwa mit Erde gefüllten Säcken und dann in die Luft gejagt. „Diese Bombe ist so gefährlich, dass jedes Hantieren sofort zu einer Explosion führen kann“, so Feuerwehrchef Jockisch. Das Geschoss wird voraussichtlich per Fernzünder gesprengt. Die Splitter können einige tausend Meter weit fliegen.

Es handelt sich nicht um den ersten Bombenfund auf dem Gelände der Mibrag. „Das kommt etwa ein, zwei Mal im Jahr vor“, sagt Mibrag-Sprecher Simon. Bereits 2018 wurde auf dem Areal eine alte Bombe gefunden.

Von LVZ/gap