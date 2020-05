Flixbus-Unfall mit einer Toten bei Leipzig: Keine Anklage gegen den Fahrer

Leipzig

Der Unfall mit einem Flixbus bei Leipzig dauerte nur wenige Sekunden. Eine Frau starb bei dem Unglück, 74 Insassen wurden verletzt, 54 davon schwer. Vor fast genau einem Jahr kippte das Fahrzeug mit der markanten grünen Lackierung auf der Autobahn 9 zwischen Leipzig-West und Bad Dürrenberg auf die linke Seite.

Die Justiz hat den Fall in dieser Woche abgeschlossen und das Verfahren gegen den inzwischen 60 Jahre alten Fahrer aus der Nähe von Ingolstadt eingestellt, wie dessen Verteidiger Stephan Bonell gegenüber LVZ.de bestätigt. Es lägen keine Anzeichen für eine Sorgfaltspflichtverletzung vor. Anklage werde deshalb nicht erhoben. Gegen den Mann war nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt worden.

Anzeige

Leitplanke durchbohrt Windschutzscheibe

Es ist der 19. Mai 2019. Der Flixbus von Berlin nach München fährt auf der A 9 kurz vor 17.30 Uhr an Leipzig vorbei. In der Nähe des Autobahnparkplatzes Bachfurt kommt er wenige Augenblicke später von der Strecke ab, fährt eine Böschung hinauf, kippt um und bleibt auf der Seite liegen. Eine Leitplanke bohrt sich durch die Windschutzscheibe. „Ich dachte anfangs, der Bus wollte auf die Raststätte abbiegen, dafür war er aber viel zu schnell“, berichtet später ein Zeuge, der genau dahinter fuhr.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Am Sonntagnachmittag ist ein Flixbus auf der A9 bei Leipzig schwer verunglückt. Dabei starb ein Mensch, mehrere weitere wurden schwer verletzt.

„Du hast dich an allem festgehalten“

Die Fahrgäste merken erst, als es zu spät ist, dass etwas nicht stimmt. „Du hast es nur einmal knallen gehört und dann hat sich der Bus auch schon überschlagen“, berichtet einer der Mitreisenden. Und weiter: „Du hast dich an allem festgehalten, was du hattest. Wir haben uns dann gegenseitig herausgeholfen. Neben mir ist eine Scheibe geplatzt, die war dann glücklicherweise offen“, erinnert er sich weiter.

Rettungskräfte rücken mit einem Großaufgebot an und versorgen die Verletzten. 56 Rettungswagen, acht Hubschrauber sowie zahlreiche Feuerwehrleute und Polzisten sind vor Ort. Die Autobahn bleibt bis zum nächsten Morgen gesperrt.

Italienerin stirbt nach Volleyball-Finale

Für eine 63 Jahre alte Frau aus Trento in Italien kommt allerdings jede Hilfe zu spät. Sie erliegt ihren Verletzungen. Christina P. befand sich auf dem Rückweg vom Champions League-Finale im Volleyball in Berlin. Dort hatte sie am Tag zuvor noch den Triumph ihres Lieblingsvereins A.S. Volley Lube bejubelt und wollte nun gemeinsam mit ihrer Tochter wieder nach Hause.

Schnell wird die Frage nach der Ursache für den Unfall und auch nach einem Schuldigen gestellt. Der Fahrer soll kurz weggenickt sein und im Sekundenschlaf die Kontrolle über den Bus verloren haben, lautet eine erste Vermutung.

Roter Kopf fällt auf

Insassen haben bei dem Mann aus Bayern allerdings auch einen roten Kopf beobachtet. Es ist ein Indiz für die nun gefundene und durch ein rechtsmedizinisches Gutachten des Universitätsklinikums Halle belegte Erklärung, wie Verteidiger Bonell bestätigt. „Ein Sekundenschlaf hat nicht vorgelegen, mein Mandant hat einen Hirnschlag erlitten“, so der Leipziger Rechtsanwalt.

Der Fahrer selbst hatte zuvor keine Beschwerden und wurde auch regelmäßig von einem Arzt untersucht, wie er bei der Polizei aussagt. „Der Unfall ist auf ein medizinisches Problem zurückzuführen“, meinen nun die Ermittler abschließend. Der Hirnschlag sei für den Busfahrer weder vorhersehbar noch vermeidbar gewesen. Heute ist er wieder fit, wie sein Anwalt bestätigt.

Lesen Sie auch

Von Matthias Roth