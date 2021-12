Flucht vor Verkehrskontrolle von Zwenkau nach Böhlen doch gestoppt

Zwenkau/Böhlen

Mit einer wilden Flucht wollten sich Insassen eines Pkw Hyundai in der Nacht zum Montag einer Verkehrskontrolle entziehen. Das Fahrzeug sollte gegen 0.35 Uhr in der Zwenkauer Baumeisterallee überprüft werden. Was offensichtlich keine Gegenliebe fand. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit raste das Auto davon, informiert die Polizeidirektion Leipzig.

Rasante Fahrt in Schlangenlinien – gestoppt

Die Personen im Hyundai versuchten, über die Ortslagen Lippendorf und Böhlen in Richtung Markkleeberg zu entkommen. Dabei fuhr der Wagen auch in Schlangenlinien. Schließlich konnten ihn Beamte vom Polizeirevier Borna im Böhlener Baustellenbereich Am Häuerbad stoppen. In dem Fahrzeug saßen fünf Personen: drei Männer und zwei Frauen.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stand der 22-Jährige unter der Einwirkung von Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete ein Insasse, ebenfalls 22, Widerstand. Auch er war alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Drogen. Bei beiden jungen Männern wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Delikte. Beim Fahrer geht es um ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, um Nötigung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dem Insassen wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt.

Von LVZ