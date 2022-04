Frau mit Schlagwerkzeug in Altenburg schwer verletzt – Mann vorläufig festgenommen

Altenburg

Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt zu einem versuchten Totschlagsdelikt. Die Beamten wurden am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Leipziger Straße gerufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Bewohner (36, nigerianisch) im Treppenhaus mit einem Schlagwerkzeug massiv auf eine ebenfalls dort wohnhafte Frau (29, nigerianisch) eingeschlagen, sodass diese schwer verletzt wurde. Während des Angriffes trug die Geschädigte zudem ihr Baby bei sich, welches unverletzt blieb. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete zunächst, konnte im Zuge der Fahndung später aber gestellt und festgenommen werden.

Die Ermittlungen zu den Tatumständen und dem Motiv dauern an. Die Staatsanwaltschaft Gera prüft derzeit die Beantragung eines Haftbefehls.

Von LVZ