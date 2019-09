Heidenau

Eine Rauchsäule war am Mittwochnachmittag über Wölkau in Heidenau kilometerweit zu sehen. Auf einem Grundstück war ein Carport samt Auto, Rasenmäher und anderen abgestellten Geräten in Flammen aufgegangen.

Mit Wasser und Schaum wurde das Feuer gelöscht. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus und anderen Gebäude konnte verhindert werden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen hatte eine Frau – nicht die Eigentümerin des Hauses – Unkraut abgeflämmt. Das dabei entstandene Feuer griff von einer Wiese auf den großen Carport über. Laut Polizei brannten auch ein Skoda und eine Simson komplett ab, ebenso ein Rasenmäher und ein Kleintraktor, die unter dem überdachten Stellplatz standen. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Von M. Förster