Frau weicht zwischen Roda und Cannewitz Wild aus und überschlägt sich

Grimma/Cannewitz

Am Dienstag ereignete sich kurz vor 7 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Roda und Cannewitz. Polizeiangaben zufolge wollte eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan Pick-up Wild ausweichen und kam ins Schleudern. Dabei geriet sie laut Polizei nach links in den Straßengraben, blieb an einem Wasserdurchlass hängen und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Die 26-Jährige, die sich allein im Auto befand, wurde bei dem Unfall verletzt. Nach Information eines Medienportals kümmerten sich Ersthelfer um die Fahrerin. Als Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Cannewitz, Rettungsdienst und Polizei eintrafen, sei sie bereits aus dem Fahrzeug befreit gewesen.

Von LVZ