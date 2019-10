Freiberg

Nach mehreren Sexualdelikten in Freiberg sitzt seit Freitag ein 20-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

In den vergangenen Wochen wurden der Polizei mehrfach exhibitionistische Handlungen und sexuelle Übergriffe im Freiberger Stadtgebiet angezeigt. In einem Fall wurden auch Kinder durch den bis dato Unbekannten belästigt. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Kriminaldienstes des Polizeireviers Freiberg und der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde am Freitagmorgen ein 20-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Ermittler durchsuchten die Wohnung des Mannes und stellten mögliche Beweismittel sicher. Der 20-Jährige wurde daraufhin der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt, welche einen Haftbefehl erließ. Der Mann befindet sich seit den Mittagsstunden in einer Justizvollzugsanstalt.

Mädchen auf Spielplatz belästigt

Er ist dringend verdächtig, sich am 27. September, gegen 13.20 Uhr, im Bereich des Häuersteigs vor zwei elfjährigen Kindern entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert zu haben. Außerdem soll er am 1. Oktober, gegen 14.30 Uhr, ein zwölfjähriges Mädchen an einem Spielplatz nahe der Karl-Kegel-Straße angesprochen, festgehalten und erneut an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Zuletzt soll der 20-Jährige für einen sexuellen Übergriff auf eine 18-jährige Frau in der Nacht zum 5. Oktober in der Heubnerstraße verantwortlich sein. Auch dieser Geschädigten war der Tatverdächtige zunächst als Entblößer entgegengetreten.

Ungeachtet der Inhaftierung des Mannes wird gegen ihn weiter ermittelt, wobei insbesondere geprüft wird, ob er für weitere vergleichbare Sexualdelikte in Freiberg verantwortlich ist.

Von daz